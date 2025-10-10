Adıyaman Belediyesi, kentte yaşanan su sıkıntısını gidermek ve içme suyu arzını güçlendirmek amacıyla yeni su kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleriyle birlikte Havşeri Su Kaynağı'nda incelemelerde bulunarak, açılması planlanan yeni içme suyu kuyularının yer tespit çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Tutdere, kent genelinde zaman zaman yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, Adıyaman'ın su arzını artıracak projelerin hızla hayata geçirileceğini vurgulayarak, 'ASKİM ekiplerimizle birlikte kentimizin su ihtiyacını karşılayacak yeni kuyuların yerini belirlemek üzere Havşeri Su Kaynağı'nda incelemelerde bulunduk. En kısa sürede yeni kuyuları devreye alarak su arzını güçlendirmeyi hedefliyoruz.'

Başkan Tutdere, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına dikkat çekerek, mevcut kaynaklardaki azalmaya karşı alınacak önlemler kapsamında yeni kuyuların açılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Havşeri bölgesinde sondaj ve debi ölçümleri yapılarak yüksek verimli su noktalarının tespiti hedefleniyor.

Yetkililer, yapılacak teknik analizlerin ardından uygun görülen bölgelerde yeni kuyuların devreye alınacağını, bu sayede şehir merkezine daha kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu sağlanacağını belirtti.

Kaynak : PERRE