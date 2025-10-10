Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen 'Narko-Alan' uygulaması kapsamında, vatandaşların sıklıkla vakit geçirdiği parklar, suç işlemek amacıyla kullanılabilecek metruk binalar ve eğitim-öğretim saatleri dışında okul bahçelerinde denetimlerde bulundu.

Narkotik timleri, uygulama noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama ve kimlik kontrolü yaparken, vatandaşlarla da bilgilendirici görüşmeler gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, 'Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlıklı bir gelecek için mücadelemiz 7/24 aralıksız devam edecektir.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE