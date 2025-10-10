Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Mesut Ekni Anadolu Lisesi'nde hayırsever desteğiyle yapımı tamamlanan Hacı Mahmut Erdem Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçede yaşayan hayırsever çiftçi Adnan Erdem'in de katkı sunduğu kampanya kapsamında toplanan binlerce kitap, öğrencilerin özverili çalışmalarıyla kütüphaneye yerleştirildi.

Açılış törenine; Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkanvekili Enver Dinçer, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Kütüphane Müdürü Hasan Çetinkaya, kurum amirleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kütüphanenin öğrencilerin öncülüğünde kurulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Çok kısa sürede binlerce kitabı toplayarak çok güzel bir kütüphane oluşturduk. Bu kütüphane, öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri, araştırma yapmaları ve bilgiye daha kolay ulaşmaları için büyük bir fırsat sunuyor. Öğrencilerimizin gösterdiği özveri ve gayret, öğretmenlerimizin rehberliği ve yönlendirmesi olmasaydı bu başarı mümkün olmazdı.'

Başli ayrıca, projeyi yürüten Din Kültürü öğretmeni Nimetullah Yıldırım'a teşekkür ederek, kampanyanın hayırseverlerle iş birliği içinde başarıyla tamamlandığını belirtti. Başli, 'Bu güzel mekânın hazırlanmasında emeği geçen başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, raf temininde destek olan hayırsever Hacı Mahmut Erdem'e, hayırsever çiftçimiz Adnan Erdem'e, Okul Müdürü Abdulkerim Gül'e ve tüm katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Kütüphane açılışının ardından okul bahçesinde kahvaltı programı düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler keyifli bir atmosferde bir araya gelerek güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Kaynak : PERRE