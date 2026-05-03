Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 3 Mayıs 2025'te İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı yayımladı.

Başkan Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Adıyaman'ımızın yetiştirdiği kıymetli isimlerden; sanatçı, yazar ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'i, vefatının birinci yıl dönümünde rahmet ve saygı ile anıyorum' ifadelerini kullandı.

