Rusya'nın ikinci Maksim Gorki'si olarak tanımlanan Maksim Gaubets, Mezopotamya'nın Nemrut'tan başlayarak Türkiye'de doğan ve Persian Gulf (Pers Körfezi) veya Şatül Arap'ta birleşen Fırat ile Dicle'nin hayat verdiği Bereketli Hilal, Fertile Crescent olarak dünyanın bildiği Mezopotamya'yı dünya insanlarına tanıtmak için; önce Rusça konuşan toplumlara, daha sonra Türkiye insanına ve dünya insanlarına tanıtmaya devam ediyor.

Gen ç yazar; yazdığı Mezopotamya'nın Mucizeleri, Antik Anadolu'nun Yedi Harikası, Yukarı Mezopotamya'nın Yedi Harikası kitabı ve dünyaca ünlü ressamların resim sergilerinin düzenlediği konferanslarla başta Kommagene olmak üzere Yukarı Mezopotamya'yı tanıtmaya devam ediyor. Maksim Gaubets, yaptığı açıklamada; 'Uygar dünyaya bugünkü medeniyetin ilk basamağı olan Mezopotamya'ya vefa borcumuz var. Elimizden geleni yapmak bizlere huzur verir' dedi.

Maksim Gaubets, Mezopotamya'nın Efsaneleri üzerine bir çalışması olduğunu belirterek; 'Yakın bir sürede bunu kitap halinde baskıya alacağız. Amacımız Mezopotamya'nın hak ettiğikorumayı alması ve uluslararası tanıtımıdır.

Kommagene uygarlığı ve özellikle Antiochos Theos'un Nemrut'ta bıraktığı tarihi mirası korumak ve dünyaya tanıtmak biz yazar çizerlerin görevi olduğunu ve sorumlu olduğumuzu düşünüyorum' dedi.

