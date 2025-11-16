Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü için yayımladığı mesajda, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkının mücadelesine vurgu yaptı.

Başkan Tutdere, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve var oluş mücadelesinin altını çizerek şu ifadeleri kaydetti:

'KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor; Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve var oluş mücadelesinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.'

Kaynak : PERRE