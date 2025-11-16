A Milli Futbol Takımı, Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, sahasında konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off oynamayı garantiledi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takım'ın gollerini 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev kendi kalesine attı. Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten milliler, grupta ilk iki sırayı garantiledi. Bulgaristan ise beşinci maçında da puan elde edemedi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ile önemli gol fırsatları yakaladı. 17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan faulün ardından kazanılan penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirdi. İlk yarıda Bulgaristan'ın Despodov ile kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır güven verdi.

İkinci yarıda Türkiye, Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlar üretmeye devam ederken Bulgaristan 58. dakikada Rusev'in şutunda direkten dönen topla gole yaklaştı. 83. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Karşılaşmada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü ve bir sonraki maçta İspanya karşısında forma giyemeyecek.

Maçın önemli anları:

4' Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu auta çıktı.

12' Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu az farkla auta gitti.

18' Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skoru 1-0 yaptı.

22' Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Mitov kornere çeldi.

41' Despodov'un serbest vuruşunu Uğurcan kontrol etti.

58' Rusev'in sert şutu direkten döndü.

83' Chernev ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve maç 2-0 sona erdi.

Kaynak : PERRE