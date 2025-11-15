Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilen '350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, toplam 45 bin 342 konut ve iş yeri daha sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, 'Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün küllerimizden doğan bu yeni yuvaların 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne şahit oluyoruz' dedi.

'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

'Bugün Burada, Kenetlenmiş Eller, 350 Bin Kapıyı Aynı Anda Aralıyor'

Bakan Kurum, törende 350 bininci konutun anahtarlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Bugün burada, kenetlenmiş eller, 350 bin kapıyı aynı anda aralıyor. Devletimizin şefkatini, milletimizin dayanışmasını ve 200 bin emekçimizin alın terini bir kez daha gururla gösteriyoruz. Bugün hem 350 bininci konutun anahtarlarını teslim ediyor hem de acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çeviriyoruz. Yeni evlerine kavuşan tüm kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Rabbim ocağınızı taçlandırsın, sofranızı bereketle doldursun, hanelerinizden huzuru eksik etmesin' dedi.

'6 Şubat'ta Yaşanan Karanlık Geceyi Unutmadık ve Unutturmayacağız'

Depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, '6 Şubat'ta yaşanan karanlık geceyi unutmadık ve unutturmayacağız. O an hepimizin yüreği titredi. Ancak milletçe el ele verdik. Devletimiz, ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Depremin 15'inci gününde ilk konutlarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün ise bu yeni yuvaların 350 bin umuda, 350 bin tebessüme ve 350 bin huzura dönüştüğüne tanıklık ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sözlerini, 'İnşallah bu konutlar; Adıyaman'da Fatma teyzemizin çayını demleyeceği, Malatya'da Mustafa amcamızın torununu kucaklayacağı, Hatay'da Zeynep kızımızın üniversite hayallerini kuracağı, Maraş'ta Ayşe ablamızın duasını edeceği yeni yuvaya dönüşecek' diyerek tamamladı.

