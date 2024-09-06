Besni Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çağıran, Başkan Vekili Erdal Teknikel, Vakıf Genel Sekreteri Tülay Kurtlugil ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret ederek 27-28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak Besni Eğitim Bayramı ile ilgili bilgi Verdi. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı Vakıf Başkanı Çağıran ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Başkan Tutdere de, tüm hemşehrilerini bu anlamlı etkinliğe destek olmaya davet etti.

Başkan Tutdere, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Adıyaman'ın, Besni'nin kıymetli dostları dünyada ilk ve tek olan Besni Eğitim Bayramımız 27, 28, 29 Eylül'de Besni'de Besni Eğitim Vakfımızın öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Herkesi bu önemli bayrama davet ediyoruz. İçeriğiyle zengin bu bayram etkinliğine bütün dostlarımızı bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Besni'de gerçekten önemli bir organizasyon olacak. Katkınız, katılımınız bize güç verecektir. 6 Şubat'ı yaşamış, yüreği parçalı darmadağın bu kentin bu etkinlikle yaralarının sarılmasına katkı vereceksiniz, hemşehrilerimizin moral bulmasına katkı vereceksiniz. Tarihiyle, yemekleriyle, lezzetleriyle, her şeyiyle gerçekten Adıyaman'ın ve Güneydoğu'nun incisi olan Besni'deki bu organizasyona davetlisiniz, hepinizi bekliyoruz.”

Kaynak : PHA