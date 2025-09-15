Adıyaman Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtarların taleplerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinden sonra şehrin toparlanmasındaki gayretli çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

“Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi ayağa kaldıracağız”

Muhtarların destekçisi olduklarını dile getiren Başkan Tutdere, “Adıyaman’ımız her geçen gün toparlanıyor. Muhtarlarımızın bu süreçte gösterdikleri gayreti önemsiyor ve teşekkür ediyorum. Koşullar ne kadar ağır olursa olsun, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi.

Adıyaman Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Başkanımızı derneğimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Zaman zaman ihtiyaçlarımız oluyor, bu noktada gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA