Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, tasarruf tedbirleri, stratejik plan çalışmaları, birimler arası koordinasyon, personel vatandaş ilişkileri ve yaklaşan Kurban Bayramına dair hazırlıklarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Birim Müdürleri ve Belediye Başkanlarını tek tek dinleyen Başkan Tutdere, “Belediyede görevi devraldığımız tarihin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Bu zaman zarfında dürüstlük ve şeffaflık ilkesinden şaşmadığımız gibi bundan sonra da aynı şiarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 31 Mart seçimlerinde bizlere güvenerek oy veren hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Öncesinde de söz verdiğimiz gibi Adıyaman Belediyesi en alt biriminden en üst birimine kadar halka hesap veren, çözüm odaklı ve hizmetkâr belediyeciliğin adresi olacak. Belediyemizin tüm kaynakları halk için kullanılacak, halkla aramıza mesafeler girmeyecek. Tüm çalışanlarımız bizzat halkımızın hizmetinde olacak. Varlık nedenimizi unutmadan hakkıyla bir belediyecilik hizmeti yerine getireceğiz. Kurumsal çalışma prensipleriyle hareket eden bir belediyecilik hizmeti vereceğimize dair de söz vermiştik. Plan ve uygulama dışında kontrol edilebilirlik ve denetleme mekanizmasını sağlamak için bu toplantılarımızı sıklaştıracağız. Toplantımızda aldığımız bu minvaldeki kararlarımız belediyemize ve Adıyaman’ımıza hayırlı olsun." diye konuştu. Toplantıda başlıca; 2025-2029 Stratejik Geliştirme Planı çerçevesinde kısa vadede hayata geçirilecek uygulamalar, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Belediye çatısı altında yapılacaklar, birimler arası koordinasyonun sağlanması, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlık, ulaşım ve güvenliğe dair hazırlıklar konularında kararlar alındı.

Kaynak : PHA