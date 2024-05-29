GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz başkanlığında Genel Yönetim Kurulu ve üyelerden oluşan gazeteci gurubu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç.Dr.Mehmet Şirik’i ziyaret etti.

Kıymaz, "6 Şubat depreminde kıyamet senaryosunun bir nevi tatbikinin olduğu Adıyaman’da her kurum hasar aldığı gibi hastanemizde hasar aldı. Sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. İnsanımızı hayatta tutmak, yaralıları sağlığına kavuşturmak için o zor günlerde canla başla çalışan hastane çalışanlarına şahsınız da teşekkür etmek istiyorum. O zor günlerde hastane morgunda çaresiz bekleyenler, mahşeri andıran bir daha yaşanmasını hiçbir zaman istemeyeceğimiz karanlık günlerde, burada insan üstü gayretle çalışan kardeşlerimizi unutmak mümkün değil.

Basın sektörü olaraktan kaybımız büyüktü, sağlık çalışanlarından kaybettiğimiz önemli bir kesim vardı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle tek hastane olarak önemli bir nüfusa burada hizmet veriliyor. Bu hizmetler sunulurken oluşan genelde yoğunluktan kaynaklı eksiklik aksaklıkları tespit ettiğimizde uyarıcı yayınlar yapıyoruz. Bu zor günleri inşallah devlet-millet el birliğiyle iş birliğiyle inşallah aşacağız" dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Mehmet Şirik’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Amacımız hastanenin hizmet standartlını yükseltip vatandaşlarımızı herhangi bir ile, bir yere sevk etmeden bütün tedavilerinin bu merkezde tamamlanması sağlamaktır."dedi.

Başhekim Şirik,"Yakın zamanda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi faaliyetlerine başlayacaktır. Buranın önemli kısmını kullanacağız.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet edecek olan bölgedeki öncülük ünvanını üstleneceğine inandığım Onkoloji Merkezimizin hizmete girmesiyle hastaların PET/CT ve ışın tedavisi almak için il dışına olan sevklerin önü kapanacaktır.

"Onkoloji Servisimiz faaliyete geçecek"

GAP Gazeteciler Birliği yönetimine ve üyelerine sağlık alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, Kısa sürede faaliyete geçecek olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin son durumu hakkında bilgi vererek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet edecek olan bölgedeki öncülük ünvanını üstleneceği Onkoloji Merkezi'nin hizmete girmesiyle hastaların PET/CT ve ışın tedavisi almak için il dışına olan sevklerin önü kapanacağını belirterek hasta ve hasta yakınlarının il dışında sevkinin önüne geçtiklerini söyledi.

Mevcut hastanenin fiziki şartlarındaki her bir metrekare alanın kendileri için kıymetli olduğunu, bu alanları kullanır hale getirerek doktorların sağlık personellerin daha çok sayıda hızlı bir şekilde işlem yapabilmelerini sağladıklarını söyledi.

"Fizik Tedavi Ünitemiz faaliyete geçecek"

Yakın zamanda son sistem cihaz ve mekanizmaları faaliyete geçirerek Fizik Tedavi Ünitesi hizmete geçirilecek burası da insanlara önemli hizmetler vereceğini belirterek,

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz öncülüğündeki GAP Gazeteciler Birliği'nin Türkiye ile sınırlı kalmadığını birçok ülkede temsilcilerinin olduğunu ve Adıyaman basın camiasının Adıyaman'daki birçok yatırıma öncülük ettiklerini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, ziyaretlerinden ötürü GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a ve yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.

GAP Gazeteciler Birliği GAP Gazeteciler Birliği üyeleri ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektiler.



Kaynak : PHA