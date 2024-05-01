Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ziyaretlerde bulunan Başkan Tutdere, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında ve Ayakkabı Kent’te incelemelerde bulundu.

“Yaz aylarında su sorunu yaşanmasının önüne geçeceğiz”

Sabahın ilk saatlerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan emekçileri ziyaret eden Başkan Tutdere, fidanlık ve su depolarını yerinde inceledi. Personel ile tek tek selamlaşarak bayramlarını kutlayan Tutdere, su depoları ile ilgili bilgi aldı. Su depolarında yapılan çalışmalarla yaz aylarında Adıyaman’da su problemi yaşanmayacağını kaydeden Tutdere, “Daha önce yapılan 10 tonluk su depomuz ile inşası süren 20 ton kapasiteli su depomuzu yerinde inceledik. Yaza kadar iki su depomuz da tam kapasite ile hizmet verecek. Böylece kentimizde yaz aylarında su sorunu yaşanmasının önüne geçeceğiz.” diye konuştu.

“Ayakkabı kent bin 500 kişiye istihdam sağlayacak”

Başkan Tutdere daha sonra, Belediye Başkan Adayları ve Meclis Üyeleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Çelenk’i ve OSB içerisinde bulunan Ayakkabı Kent şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Tamamlandığında bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Ayakkabı Kent’e dair bilgi veren Başkan Tutdere, “İstiyoruz ki bundan sonraki Emek ve Dayanışma Günlerine, yüzü gülen emekçilerimizle girelim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizim için emek kutsalımız, istihdamı artırmak da öncelikli meselemiz. Bu kapsamda en az bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Ayakkabı Kent projesini de çok önemsiyoruz. 30 dönüm üzerine 11 bin 500 metrekare kapalı alanda inşa edilen projemiz ile şehrimiz yeni yatırımcılarını ağırlayacak ve önemli bir istihdam alanı kazanacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA