Başkan Tutdere’nin konuşması, kentte yapılan hizmetleri detaylandırmasıyla dikkat çekti.

“Cumhuriyetin Çocukları Olmak Onur Verici”

Konuşmasına Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak başlayan Başkan Tutdere, 101 yıllık Cumhuriyet geçmişinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti. Tutdere, “Bugün Adıyaman’da coşkulu bir kalabalıkla Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz. Gün boyunca süren etkinliklerdeki bu yoğun katılım, Adıyaman’da yeni bir heyecanın başladığını gösteriyor. Adıyaman halkı, Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlar gibi kendi bayramına, Cumhuriyet’ine sahip çıkıyor. Cumhuriyet’in çocukları olmak ve bu özel günü kutlamak bizim için büyük bir onur,” ifadelerini kullandı.

“Bu Cumhuriyeti İlelebet Yaşatmak İçin Çalışacağız”

Cumhuriyet’in kurucularına ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devlet insanlarına duyduğu minneti dile getiren Başkan Tutdere, Cumhuriyet’i ileriye taşımak ve geliştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Tutdere, “Bizlere düşen en önemli görev, Cumhuriyetimizi ileriye taşımaktır. Adıyaman Belediyesi olarak bu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adıyaman halkına hizmet etme şerefini bize veren halkımıza layık olmaya çalışıyoruz,” dedi.

Deprem Sonrası Yapılan Çalışmalar ve Yeni Projeler

Başkan Tutdere, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’da büyük yıkım yaşandığını hatırlatarak, o günden itibaren şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Depremden en çok etkilenen mahallelerde yürütülen altyapı çalışmalarına değinen Tutdere, şunları kaydetti:

“Depremin etkisiyle birçok altyapı hizmetimiz kullanılamaz hale geldi. Bu süreci atlatmak için güçlü bir dayanışma ve iş birliğiyle işe başladık. Geçtiğimiz hafta, depremden en fazla etkilenen beş mahallemizde altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri ihaleleri yapıldı. Yüklenici firmalar çalışmalarına başladı ve kısa süre içinde bu bölgelerde su ve kanalizasyon sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, halkımızın yıllardır beklediği Halk Ekmek Fabrikası projemizin ihalesi tamamlandı, yakında inşaatına başlayacağız.”

İçme Suyu ve Çarşı Projesi

Tutdere, Adıyaman’ın içme suyu sorununun çözülmesinde önemli bir adım attıklarını belirterek, “Geçen hafta içme suyu konusunda uzun zamandır devam eden bir sorunu daha çözdük. 24 saat süren bir operasyonla deprem nedeniyle hasar gören Havşeri-Sale hattını tamir ettik ve şehrimize tekrar sağlıklı içme suyu sağladık,” dedi. Başkan, aynı zamanda şehrin önemli güzergahlarındaki çalışmaların da sürdüğünü kaydederek, Atatürk Parkı, İstanbul Caddesi ve Mersin Caddesi gibi yoğun kullanılan yolların yenileneceğini ifade etti.

“Bu Şehir Düştüğü Yerden Kalkacak”

Adıyaman’ın güçlü bir dayanışma ve birlik ruhuyla düştüğü yerden kalkacağını vurgulayan Başkan Tutdere, halkın bu süreçte gösterdiği sabır ve desteğe minnettarlığını dile getirdi. “Bu birlik ve beraberlik sürdükçe Adıyaman hızla toparlanacak. Halkımızla birlikte bu zor günleri aşacağız. İçme suyu, altyapı ve diğer tüm ihtiyaçlara dair çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizler Adıyaman’a hizmet etmek, çocuklarımıza ve gençlerimize layık bir şehir bırakmak için bu göreve talip olduk. Cumhuriyet’in 101. yılında bu şehrin kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

“Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!”

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tüm Adıyaman halkının bayramını kutlayan Başkan Tutdere, “Bu özel günde, Cumhuriyet’in değerleri ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA