Adıyaman Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocukların şehir yönetimine katılımını teşvik etmek amacıyla “Adıyaman Senin” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında her ay bir öğrenci, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin makam koltuğuna oturarak taleplerini iletiyor. Çocukların öneri ve talepleri, belediye birimleri tarafından hızla hayata geçiriliyor.

Ekim ayı çocuk başkanı Muhammed Ali Durmuş’un talebi gerçekleştiEkim ayında başkanlık koltuğuna oturan 11 yaşındaki Muhammed Ali Durmuş, Bahçelievler Mahallesi’ne park yapılmasını talep etti. Belediye ekipleri, Muhammed’in talimatıyla mahallesine yepyeni bir park kazandırdı.

Başkan Tutdere: Adıyaman’ı hep birlikte inşa edeceğiz

Parkın açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere şunları söyledi:

“Muhammed başkanımızın talimatını yerine getirerek Bahçelievler’deki parkımızı yeniledik, oyun gruplarımızı yerleştirdik. Parklarımız halkımızın ortak malı. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için bu alanları koruyarak güzelleştireceğiz. Adıyaman’ı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız.”

Muhammed Ali Durmuş: “Bu Parka İyi Baksınlar Yeter”

Mahallesine park yapılmasından büyük mutluluk duyan Muhammed Ali Durmuş, “Bu parkı yaptığınız için teşekkür ederim. Sadece bu parka iyi baksınlar, yeter.” dedi.



Kaynak : PHA