Tutdere, mevcut kanun ve yönetmeliklerdeki eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Marmara Belediyeler Birliği (MBB), İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve KİPTAŞ’ın katkılarıyla İPA Kampüs’te gerçekleştirilen programda; Başkan Tutdere, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile birlikte ‘Yerel Yönetimler ve Depremin 25 Yılı’ oturumunda sunum yaptı.

Depremlere karşı afete dirençli kentler oluşturabilmek için en önce yasaların değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tutdere, ruhsatların 6 Şubat depremlerinin öncesindeki 2018 Yönetmeliğine göre verilmesini eleştirdi. İvedilikle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tutdere, “Biz 6 şubat'ta deprem yaşadık ama kanunda ve yönetmelikte değişiklik olmadığı için ruhsatları deprem öncesi yönetmeliğe göre veriyoruz. Deprem sonrasında dahi ruhsatları 2018 yönetmeliğine göre veriyoruz. Yıkılan yerlerde hala eski plana göre kat yüksekliği belirlemek zorunda kalıyoruz. Adıyaman’da ben 9 kat izni vermek zorunda kaldım, çünkü mevcut yasalar değişmedi. Vatandaşın yasal hakkını engellersem belediyemiz tazminat yüküyle karşı karşıya kalacak. Ancak böyle bir durumda vicdanımız rahat değil. Olası bir depremde yine yıkımlar yaşanabilir. Bu nedenle Yönetmeliğin ve mevcut yasaların baştan aşağı değiştirilmesi lazım.” dedi.

Kamu özel fark etmeksizin kurumsal arası koordinasyon güçlendirilerek depreme bütüncül ve sistematik yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyleyen Başkan Tutdere, söz konusu yaklaşımı oluşturmak için Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade etti. Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de depremle ilgili bütüncül bir sistem oluşturulmalı. Bir Afet Bakanlığı kurulmalı ve bakanlık bünyesinde yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları net olarak tanımlanmalı. Aksi takdirde her depremde yetki karmaşası yaşanacak. Yapılması gereken, Japonya gibi depremi yaşamayı öğrenmiş ülkelerin sistemlerini örnek almak ve ülkemize uyarlamak.” diye konuştu.

Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen, 11 ilin dayanışmaya olan ihtiyacının devam ettiğini dile getiren Tutdere, “Herkesi gerçekten deprem şehirleriyle dayanışmayı büyütmeye, destek olmaya, sesimizi duyurmaya da davet ediyorum. Çünkü acı, gözyaşı, yoksulluk ve gerçekten insani ihtiyaçlar başta olmak üzere her alanda bölgenin ihtiyaçları devam ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak : PHA