Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Regaip Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Kandiller insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir.

Bu geceler, yapılan duaların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği umut, huzur ve adeta bir müjde gecesidir.

Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaib Kandili’ni ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Kaynak : PHA