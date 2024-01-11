Adıyaman Belediyesi tarafından her koşulda ve mekanda durmaksızın koşturup kamuoyuna bilgi aktarmak için elinden gelenin fazlasını yapan basın mensupları için ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle program düzenlendi. Düzenlenen programa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve birim müdürleri katıldı.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden basın mensupları için Kur'an-ı Kerim okundu.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, program sonunda basın mensuplarına gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA