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Programla ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sosyal etkinliklerimiz kapsamında, ''Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' etkinliğimiz aralıksız devam ediyor. Her gün farklı bir ilköğretim okulumuzun öğrencilerine ulaşım hizmeti de sunarak Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisinde bulunan salonumuzda çocuklarımızı sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." Dedi.

Kaynak : PHA