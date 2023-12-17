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Muttalip Gültekin’in Aday Tanıtım Töreninde, Milletvekili Tutdere’ye Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılınç, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Tut İlçe Başkanı Müjdat Sarıkuş ve yöneticiler eşlik etti.

Belediye binası önünde konuşan Milletvekili Tutdere, Muttalip Gültekin’e çıktığı yolda başarı dileyerek,"Burada özlediğimiz bir tablo var; birlik beraberlik tablosu. Milletvekiliniz olarak, kardeşiniz olarak teşekkür ederim. Bugün, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Muttalip kardeşimizin müracaat günü. Onun için de, Tut için de, Cumhuriyet Halk Partisi için de değerli bir gün. Muttalip kardeşimize Tut’a hizmet için çıktığı bu yolda başarılar diliyorum, kendisine teşekkür ediyorum ve Allah mahcup etmesin diyorum." diye konuştu.

"Tüm imkanlarımızla tut ilçemizin yanındayız"

Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kılınç’a, bugüne kadar başarıyla yürüttüğü görevinden dolayı teşekkür eden Tutdere, öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Tut halkının yanında olacaklarını ifade etti. Mecliste Tut halkının sesi olacaklarını kaydeden Milletvekili Tutdere,"Her ilçede olduğu gibi Tut halkımız belediye hizmetlerini önemsiyor. Ben de milletvekiliniz olarak, Genel Başkanımızın da aynı şekilde ifade ettiği gibi size şunun sözünü veriyorum; bugüne kadar nasıl Tut Belediyemizin yanında durdu isek, nasıl ki Büyükşehir Belediyelerimizin imkanlarını selde, afette, depremde seferber ettiysek önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla Tut halkı için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde mecliste de sesiniz olacağız." dedi.

"Tut’ta kardeşlik iklimini hakim kılacağız"

Tut ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisinin ‘halkçı belediyecilik anlayışı’nı en güzel biçimde sergileyeceklerini kaydeden Tutdere, “Tut ayrımcılığın olmadığı kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir ilçemiz. Muttalip kardeşimiz genç ve dinamik, bu kardeşlik iklimini daha ileriye taşıyacağına güvenimiz sonsuz. Parti Meclisimizde adaylığı netleştikten sonra diğer projelerimizi bu meydanlardan sizinle paylaşacağız. Burada Cumhuriyet Halk Partisinin halkçı belediyecilik anlayışını en güzel şekilde sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA