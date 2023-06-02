Sosyal alanlarda daha konforlu bir vakit geçirebilmesi için inceleme yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kanal boyu park ve peyzaj projeleriyle adeta göz doldurdu.

Yazın gelmesi ile birlikte çalışmaların tamamlandığı projede ile ilgili açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı’mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi’nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu’ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğindeki parkımızın içinde 5 kademeli şelale, ağaçlandırma, Aydınlatma sistemi, bay bayan Wc, Bisiklet yolu, süs havuzları Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor aletleri yer almaktadır. Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımız tamamlandı. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın” diye konuştu.



Kaynak : PHA