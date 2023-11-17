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Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye yöneticileri ve çalışanları ile göreve geldiği 2019 ve 2023 yılından bu yana geçen 4,5 yılın değerlendirildiği toplantıda, tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Yöneticileri ve tüm çalışanları ile yaptığı toplantıda kalan 4,5 yıllık hizmet süresince hayata geçirdikleri projeler, yapmış oldukları çalışmalar ve yapmak isteyip de yapamadıkları projeler hakkında sunum yaptı.

Kâhta Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana Kâhta için Kâhta halkı için çalıştıklarını belirten Başkan Turanlı, meclis çoğunluğu elinde bulunan AK Parti meclis üyelerinin tüm baskı ve engellemelerine rağmen, bakanlıklardan destek almadan, kredi kullanmadan kısıtlı bütçeleriyle Kâhta’da önemli proje ve çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Konuşmasına 1923 yılından beri ilçede Belediye Başkanlığı yapmış tüm başkanlara teşekkür ederek başlayan Başkan Turanlı, tüm başkanların görev yaptıkları zamanın şartlarında ilçeye hizmet kazandırdıklarını belirterek,” Bizlerde bugün 5 yıllık görev süremizin sonuna gelirken 4,5 sene zarfında birlikte yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendirip, sizlere teşekkür etmek için böyle bir program gerçekleştirdik. Çünkü bu hizmetlerin yapılmasında emek sizlerin, destek sizlerindir. Bizlerde hizmet süremiz zarfında çalışmalarınızın karşılığını verme gayreti içerisinde olduk. Muhakkak eksikliklerimiz olmuştur. Yapamadığımız bir şey var ise imkânlarımızı aşmıştır ki yapamamışız. Malumunuz göreve geldikten sonra tam işleri tam da oturmuştuk ki pandemi başladı. Bu sıkıntılı süreçte Kâhta Belediyesi olarak sahada çok büyük bir gayret olduk. Mesai gözetmeksizin cadde ve sokaklarda halkımızın sağlığı için dezenfekte çalışmaları yaparak kurumsal görevini sürdürmüştür. Pandemiden hemen sonra tarihte görülmemiş kar yağışının olduğu ağır bir kış geçirdik. Kâhta Belediyesi olarak bu zorlu süreçte de vatandaşın fazla mağdur olmaması için süreci başarı ile atlattık. Tabi bu her iki afetin akabinde malumunuz asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat’ta depremini yaşadık. Buradan bir kez daha depremzede şehitlerimizi rahmet yad ediyorum. Depremde de Kâhta Belediyesi olarak tam kadro sahada depremzedelerimizin yanında olduk. Ben bu zorlu süreçte sahada özveri ile çalışan siz değerli personelime çok teşekkür ediyorum ”dedi.

Konuşmasının ardından seçim öncesi sözünü verip 2019-2023 yılları arası yönetim döneminde hayata geçirdikleri projeleri, yapmış oldukları çalışmaları ve seçim öncesi yer tahsisi verilmesi durumunda yerinde hayata geçirmek istedikleri projeleri neden hayata geçirmediklerini slayt üzerinden tek tek anlatan Başkan Turanlı, görev süresi zarfında sözünü verdikleri projelerin büyük bir kısmını hiçbir bakanlıktan destek almadan, kredi kullanmadan, borçlanmadan Belediye bütçesi ve kısıtlı öz kaynakları ile yaptıklarını, hayata geçiremedikleri projelilerin ise ilgili kurumlar ve bakanlıklardan yer tahsisi isteyip de verilmeyen projeler olduğunu söyledi.

Görev süresince personelini enflasyona, hayat pahalığına karşı ezdirmediklerini söyleyen Başkan Turanlı, göreve geldikten bugüne kadar yaklaşık 7 kat yüzde 634 maaş artışı yaptıklarını belirterek, en yüksek artışı personeline verdiklerini söyledi.

Belediye’nin gelir ve gider ve borç ödemelerine ilişkin bilgilendirmenin ardından bir kez daha personele teşekkür eden Başkan Turanlı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Tabi bu hizmetler sizlerin sayesinde oldu. Başarının yüzde 90 sizlerin, yüzde 10’da Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyelerinindir. Buradan sizlere müjde vermek istiyorum; Aralık ayında SGK’ mızı çağı racam. Memur promosyonunu en üst diliminden vermeye çalışacağım. İşçilerimize gelince de Türkiye’nin en yüksek maaşını veren Belediyesi olduğumuzu hepimiz göreceğiz. Hem kadrolu, hem de taşeron işçilerimiz açısından. Bu hizmetleri yaparken bugüne kadar 2 milyon lira kredi kullandık,170 milyon da borç ödedik. Araç parkımızda 90 üzerinde aracımız var, bu araçların büyük kısmını tamire vermişiz. Keşke bize de öbür belediyelere verilen imkânlar sunulmuş olsaydı. Bizden kesilen borçların en azından bir kısmını bize vermiş olsalardı hizmet etmekte hiçbir sorumumuz olmayacaktı. Evet, yollarımız kötü mü? Evet kötü. Kötü olduğunu söylüyorum. Bir yandan TEDAŞ çalışıyor, bir yandan Doğalgaz, bir taraftan da Telekom çalışıyor. Bir de altyapıdan kaynaklanan su arızaları. Bunları üst üste koyduğumuz zaman altyapısı olmayan bir şehirde bu sıkıntılar oluyor. Öbür belediyelere sağlanan imkânlar bizlere sunulmuş olsaydı bugün bu küçük sorunlardan bahsetmezdik, devasal projeleri hayata geçirmiş olurduk. Sitem etmiyoruz, Kâhta halkına verilmesi gereken hizmetleri vermesi gereken bakanlıklar vermediği için bunun bilinmesini istiyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Cenabı Allah hakkımızda ne hayırlı ise onu nasip etsin. Kâhta halkı iki dönemdir bana bu şerefi layık gördü ve bu görevi yapmak için yetki verdi. Bu mücadelenin mimarları müdürlerim, meclis üyelerim ve sizlersiniz.Bu hizmetlerin yapılmasındaki gayret ve çabalardan dolayı tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum, yarınlarınızın aydınlık olmasını diliyorum ”dedi.



Kaynak : PHA