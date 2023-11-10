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Daha modern bir ilçe için projelerini tek tek hayata geçiren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçenin Hürriyet Mahallesi eski TOKİ yanında bulunan 3 bin 500 metrekare alan üzerinde mesire alanı ve seyir tepesi yapım çalışmalarının sona geldiğini belirtti.

Mesire alanın yapımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Memleketimizi daha güzel yapmak adına uğraş veriyoruz. Dolayısıyla daha fazlasını verebilmek adına da mesai arkadaşlarımızla birlikte 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 bin 500 metrekare alan üzerinde Gül Bahçesi Parkı Mesire alanı projemiz bitme aşamasında geldi. İmkanlarımız dahilinde ilçemizin birçok yerinde hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Geçmiş dönemimizde (2009-2014) projelerimizde yer alan, fakat ödeneği çıkmayan, Hürriyet Mahallesi (Horik) eski TOKİ civarında bulunan 3 bin 500 metrekare arazi üzerinde mesire alanı ve seyir tepesi yapılması bu dönem kısmetimiz oldu. Gül ve ağaçlandırma, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları dinlenme alanları tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından Allah’ın izniyle en kısa zamanda Projemizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Kaynak : PHA