Kırsalda, köylerde yaşayanlar kendi olanakları ile enkazdan çıkmaya ve yakınlarını kurtarmaya çalıştığını söyleyen Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu,"Bölgemizde 06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17'de ve 13:24'de merkez üssü Pazarcık 7.7 Kahramanmaraş ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş meydana gelen deprem, tarımsal üretim yapan üreticilerimiz çiftçilerimizde büyük bir yıkıma neden olmuştur. Depremin ilk günleri yapılan yardımlar en üst seviyedeydi. Tır kuyrukları oluştu. Zaman geçtikçe yardımların azalacağı görülüyor. Bölgenin gıda ihtiyacı sadece yapılacak gıda yardımı ile çözülemez. Orada yaşayan insanların kendi gıda ihtiyaçlarını ve geçimlerini sağlaması, ülkenin gıda güvencesi için tarımsal üretimin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Üretimin yapılabilmesi için de öncelikle üreticinin, çiftçinin tarlaya inip ekim yapması, üretmesi gerekiyor. Buğday, arpa, mercimek, nohut gibi bazı ürünler kışlık olarak ekilmişti. Yakın zamanda diğer ürünlerde ekim ve dikim yapılacak. Bu ekimi yapacak çiftçilerin bir bölümü depremde yaşamını yitirdi. Bazıları bölgeyi terk etti. Burada kalarak yaşamını sürdüren çiftçinin ekim yapması için üretim aracına, traktöre, pulluğa, ekim makinelerine ihtiyaç var. Gübre başta olmak üzere mazot, Zirai İlaç gibi tarımsal girdilere ihtiyaç var. Tarımsal üretim araçlarının önemli bir bölümü depremde enkaz altında kaldı. Bunların önce çıkarılması sonra onarılması gerekiyor. Bu ciddi bir zaman alabilir. Bu nedenle tarım makineleri parkı oluşturulması gerekiyor. Gerekirse bu konuda da bir kampanya düzenlenerek imalatçı, üretici firmalardan makine desteği sağlanarak Tarımsal Makine parklar oluşturulabilir. Kışlık ekimi yapılan arpa ve buğdayda kardeşlenme dönemindeyiz. Üst gübreleme, hastalık ve yabancı ot mücadelesi yapılması gerekiyor. Bunun için de traktöre, tarımsal ekipmana, gübreye ve zirai ilacı atacak makineye ihtiyaç var."dedi.

On binlerce hayvanın telef olduğunu ve yaşayanların ise yemsiz kaldığını öne süren Turanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgeden yazan, telefonla arayan çok sayıda üretici, kırsalda yaşayan veya yakını olan duyarlı insanlar yem ihtiyacı olduğunu bildiriyor. Köyde yaşayanların çadır ve ısınma başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını sıralıyor. Yetersiz yem ihtiyacından dolayı Hayvanları ucuza alan fırsatçıların eline düştüklerini dile getiriyor.

Yapılması gerekenler konusunda neredeyse herkes hemfikir. Öncelikle deprem felaketinin kırsalda yarattığı hasar çok büyük. İlk günler köylere ulaşılamadı. Kırsalda, köylerde yaşayanlar kendi olanakları ile enkazdan çıkmaya ve yakınlarını kurtarmaya çalıştı. Sadece insanlar yaşamını yitirmedi, onların temel geçim kaynağı olan hayvanları da enkaz altında kaldı. Ahırlar çöktü. On binlerce hayvanları telef oldu. Yaşayanlar yemsiz kaldı. Yem konusunda bölgeden hala destek talepleri geliyor. Gönderilen yem yeterli olmuyor.

Hayvanlarını canlı olarak kurtaran yetiştiriciler yem sorunu nedeniyle hayvanlarına bakamayacaklarını, hayvanları satmak zorunda kalacaklarını belirterek, Fırsatçılara meydan vermemek için bir an önce bölgemize acilen yem tedarikinin yapılması gerekmektedir."



Kaynak : PHA