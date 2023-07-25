2022 yılında 28 Bin, 2023 yılının ilk 7 ayında 8 bin dönüm anız yangının çıktığını açıklayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yangınların birçok zarara yol açtığını, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

2023’ün ilk 7 aylık döneminde 238 ihbardan 8 bin dönüm açık alan, ot, anız yangını meydana geldiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Yakılması yasak olmasına rağmen Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerimizin tutanaklarına göre 2022 yılında 28 bin dönüm, 2023’ün ilk 7 aylık döneminde 238 ihbardan 8 bin dönüm açık alan, ot, anız yangını meydana geldi. Anız yakılması sonucunda çıkan yangınlar her yıl milyonlarca liralık maddi zarara neden oluyor. Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletişim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Anız yangınlarına karşı halkımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu



Kaynak : PHA