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İsrail'in Gazze'de katliamı ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu,"İsrail tarafından Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak başlatılan saldırılar sonucunda, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşlerimiz yaralanmış, hayatlarını kaybetmiştir. Uluslararası anlamda “devlet” vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail’in bu saldırıları, Gazze’de ve Filistin topraklarında devam etmektedir" dedi.

Önceki gece yapılan hastane katliamının bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Başkan Torunoğlu, İsrail’e karşı tüm insanlığı ortak tavır almaya davet etti. ATSO adına İsrail’i kınayan Başkan Torunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça İsrail, zulmünü devam ettirmektedir. İsrail’in uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Gazze’de bir hastanenin hedef alınması artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Gazze’deki zulmüne; çocukların, kadınların ve masumların bulunduğu bir hastaneyi bombalayarak vahşice devam eden, insanlık tarihinin en kara lekesi İsrail’i lanetle kınıyor, bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı ortak tavır almaya davet ediyoruz. Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid–i Aksa’ya yaptığı saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid–i Aksa bizim kırmızıçizgimizdir”



Kaynak : PHA