Başkan Sinan konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

"Aziz Adıyaman’ımızın değerli sivil, kamu kurum ve kuruluşları

Adıyaman Kent Konseyi 5. Dönem genel kurulu, 5393 sayılı belediye kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğin amir hükümleri uyarınca 14 Temmuz 2024 Pazar günü yoğun ilgi ve büyük katılımla gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Adıyaman kent konseyi seçimimize gösterdiğiniz ilgiden, katılımınızdan, desteğinizden ve demokrasi anlayışınızdan dolayı sizlere kent konseyi ve yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.

Bilindiği üzere Kent Konseyi Yönetmeliğinin “Geçici Madde – (1) ... Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.” denmektedir. Adıyaman’da kent konseyi bulunmaktadır ve genel kurul ile ilgili çalışmaları yürütmüştür.

Adıyaman Belediye Başkanlığının mevcut Kent Konseyi yönetiminden bağımsız olarak 04 Ağustos 2024 günü başka bir genel kurul yapmak üzere çağrıya çıktığı bilinmektedir. Bu çağrı 5393 saylı Belediye Kanunun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelikle belirlenen usul esaslara aykırıdır.

Adıyaman Belediyesi söz konusu yönetmelikteki, Kent Konseyinin ilk defa kuruluşuna ilişkin maddelere atıfta bulunularak Genel Kurul çağrısına çıkmıştır. Oysaki Adıyaman Kent Konseyi 2007 yılında kurulmuş ve takip eden genel kurulların tamamı 14 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen 5. Dönem Genel kurul da dâhil olmak üzere 5393 sayılı yazanın 76. Maddesi ile belirlenen usul ve esaslara uygun bir biçimde yapılagelmiştir.

Adıyaman Belediyesi tarafından paralel bir Kent Konseyi kurma çabasının ürünü olan 4 Ağustos 2024 tarihine ilişkin Genel Kurul çağrısı, Adıyaman’ın toplumsal insicamını bozacak, ayrıştırma ve ötekileştirmeye sebep olacak usule ve hukuka aykırı bir çağrıdır.

Kent Konseyi Yönetmeliği gereği ilgili Belediye olan Adıyaman Belediyesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 4/a maddesi gereği sadece Adıyaman Kent Konseyi’nin oluşumuna yardımcı olmak ve destek vermekle yükümlüdür. Belediye Başkanlığı’nın ve Belediye Başkanı’nın Kent Konseyi seçim sonuçlarını onaylama, seçimleri iptal etme veya seçim organize etme gibi bir yetkisi yoktur. Ayrıca, kent Konseyi ile ilgili hiçbir çalışma Adıyaman Belediyesi’nin herhangi bir birimince organize edilemez. Yetki tamamen Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığı’nındır. Çalışmalar, yazışmalar, evrak akışı Adıyaman Kent Konseyi Ofisince yapılmak zorundadır.

Kent Konseyleri belediyelerin emrinde, onların bir kurumu veya birimi değildir. Kent Konseyi Başkanı, belediye başkanlarının bir memuru değildir. Yapacağı yazışmaları ilgilisine doğrudan yazar. Bu yazışmalar

belediyelerden kayıt almaz. Kent konseyinin ofisinden işler yürütülür. Belediyeler sadece, kent konseylerinin oluşumuna yardım ve destek sağlarlar. Kuruluşunu önceden tamamlamış kent konseylerinin 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası en geç 3 ay içerisinde genel kurul oluşturma çalışmalarını da kent konseyi başlıklı yazılarla ilgili kent konseyi ofisinden kent konseyi yetkilileri yürütür.

Adıyaman Kent Konseyi de bu çerçevede Genel kurul sürecini tamamlamış ve yeni yönetimini belirlemiştir.

Daha önceki dönemlerde hiç olmadığı kadar bu dönem, bir kamu kurumu olarak ve bir hukukçu tarafından yönetilen belediye idaresinin kent konseyi seçimine paydaş sınırlarını aşarak anti demokratik bir şekilde müdahale etme çabalarını müşahede ettik. Bu durum genel kurulumuza katılan ve katılamayan sivil toplum kuruluşu, kurum ve kuruluşlarının iradesine saygısızlık olduğu gibi kendilerini iktidara getiren halkın ayrılıkları ortadan kaldıran birlik beraberlik ve demokrasi ruhuna da aykırılık teşkil etmektedir.

Belediyenin yapılmış olan kent konseyi genel kurulundan sonra ayrı bir liste oluşturarak yukarıda bahsettiğimiz kanun ve yönetmelik ile belirlenen seçim süreci dışında bir eylem içinde olması ve halkın iradesini hiçe sayması antik demokratik bir müdahale biçimidir.

Kent konseyini oluşturan sivil toplum kuruluşlarının sürece katılması ve oluşturulan yürütme kurulu Belediye tarafında yok sayılmakta ve yasalara aykırı olarak ilan edilen seçim tarihi ve temsil yeterliliği bulunmayan yandaş bir takım dernekler ile kentimizde, kentimizin huzur ve deprem sonrası oluşan dayanışma kültürünü sabote edici bir girişim olarak görmekteyiz.

Bu bağlamda belediyenin korsan listesinde Adıyaman dışında olmasına rağmen yer verilmesi ve buna karşılık şehrimizde bulunan yüzlerce sivil toplum kuruluşumuzun belediye tarafından oluşturulan listede yer verilmemesi Adıyaman Belediye idaresinin bütün anti demokratik eylemlerinin bir dışavurumunun başka bir örneği olarak göz önünde bulunmaktadır.

Genel kurulumuza gelerek seçimimize ve kentimize olan haklı güveni gösteren valilik, üniversite, siyasi parti ve örgütleri başta olmak üzere meşruluğumuzu tartışmazken, yandaş ve tarafgir bir anlayışla hareket eden belediye idaresinin, ilan edilmiş ve katılımcı istenmiş genel kurula katılmayarak bunu görmezden gelmesi ayrı bir kibir, güç zehirlenmesi ve halka tepeden bakma olarak görülmektedir. Zira hiçbir geçmiş dönem belediye başkanlarının ve idarelerinin yapmadığı şekilde Sayın Abdurrahman Tutdere’nin başkanlığındaki Adıyaman belediyesi birim müdür ve görevlileri Kent Konseyinde oy kullanacak olan sivil ve kamu kurum kuruluşlarındaki üyeleri arayarak meşru seçilmiş yürütme kurulunun çalışmalarını baltalamaya ve engellemeye çalışmaları demokratik anlayış düzeylerini göstermektedir.

Yapılmış bu seçim sonucu Adıyaman halkının demokratik anlayışının, belediye idarecileri dahi olsa siyasi, ideolojik dayatmalara karşı olduğunun güzel bir kanıtıdır.

Sayın kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Adıyaman halkı, gösterdiğiniz bu demokrasi anlayışınızdan dolayı sizi tebrik eder ve zaferinizi kutlarız." dedi.