Kentte barınma ve çalışma şartlarının uygun olmadığını belirten Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker,"Deprem dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza Allah tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. İlimizde çalışma koşulları ve barınma şartlarının uygun olmadığından dolayı il dışına tayin isteyip giden çalışanlarımıza huzurlu bir çalışma ortamı dilerim. Yeni ataması yapılan arkadaşlarımıza hayırlı olsun, çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Dünyanın hiç bir yerinde haklı görünmeyen ama bir gecede yüzde 2'lik barajını çıkaran sendikalara gitmeyen, kararın kesin lehimize sonuçlanacağını bilen kardeşlerimiz, Adıyaman Tüm eğitim çalışanları sendikamıza yeni üye olan, üyeliği devam eden, emekli olan mücadelemize inanan, bizlere güvenen, yapılan baskılara boyun eğmeyen, verilen vaatleri elinin tersiyle iten koca yürekli, bütün üyelerimize, her türlü zorluğa, sıkıntıya rağmen mücadele eden iş yeri temsilcilerimize kadın kolları başkanı ve yönetimine yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür ederim"dedi.

Kaynak : PHA