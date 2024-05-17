Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından değerlendirmede bulunan Teç-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Teker,"Bilindiği üzere son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılı süreçte memur ve emekli gibi devlet de "kemer sıkma" uygulamasına geçmek durumunda kaldı. Vatandaşımızın alın teri ile elde ettiği kazancından devlete verdiği vergilerle edinilmiş olan devlet malının bol keseden harcanmasını bugüne kadar kabul etmediğimiz gibi "tasarruf tedbirleri" uygulamasını da her şekilde destekliyoruz. Ancak alınan tedbirler enflasyon altında ezilen sabit gelirli memur ve emeklinin hakkından kısmakla olmaz. Bu sebeple kamuda servis hizmetinin kaldırılması, yeni memur alımının emekli sayısı ile sınırlandırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Ulaşım giderlerinin zirve yaptığı ve trafik çilesinin günden güne daha da arttığı bir dönemde servis hizmetinin kaldırılması kamu görevlisinin üç kuruşluk hakkından tasarruf etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bazı kurumlarda personel yetersizliği nedeniyle oluşan ağır iş yükü altında ezilenler varken yeni personel alımının emekli personel sayısı ile sınırlandırılması da kabul edilebilir bir durum değildir. Personel yetersizliğinin olduğu bir çok kurum mevcutken emekliliğin yanı sıra istifa ve vefat durumları ile de kadrolarda boşluklar oluşmaktadır. Bu durumda yeni personel alımlarının yapılmaması çalışanlar üzerindeki iş yükünü artıracaktır ki bu da farklı sıkıntılara sebep olacaktır. Devletin ve milletin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılı süreci dikkate alarak tasarruf tedbirlerini sendikamız olarak önemsiyoruz. Ama uygulanacak tedbirlerin üst düzey yöneticilere sağlanan haklara kısıtlama getirilerek yapılmasını, kıt-kanaat geçinen memur ve emekliye tanınan haklardan yapılmamasını ve bu noktada alınan tasarruf tedbirleri kararlarının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz."dedi.

Kaynak : PHA