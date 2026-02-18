Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sümer, Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı artıran, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren müstesna bir ay olduğunu ifade etti.

Mesajında, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çeken Sümer, bu özel dönemin paylaşma ve yardımlaşma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. 'Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay; gönüllerin yumuşadığı, sofraların paylaşıldığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı kıymetli bir zaman dilimidir. Toplum olarak birbirimize daha fazla destek olmalı, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Sümer, Ramazan ayının manevi atmosferinin toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını vurguladı ve bu ayın kırgınlıkların sona ermesine, dayanışma kültürünün daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Başkan Sümer, mesajının sonunda Ramazan ayının Besni'ye, ülkeye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek tüm vatandaşların mübarek ayını tebrik etti.

Kaynak : PERRE