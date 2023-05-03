"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Kendini Türk hisseden herkes Türk'tür." Diyerek sözlerine başlayan Gölbaşı Türk Eğitim Sen İlçe Başkan İbrahim Suçağı,"Türk milletinin bu zor durumu atlatacağını söyleyerek; Bizler zor zamanlarda 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşad, idealleri uğruna dağa çıkan Enver, Geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal Keriz. Onun için umudumuzu yitirmeyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Kendini Türk hisseden herkes Türk'tür. Yani bizim Türkçülüğümüz ırkçılık değil birleştirici ve bütünleştiricidir. Kurtuluş savaşının kazanılması da yegâne etkidir. Türk beklenendir Türk vefadır. Adriyatik'ten Çine Hindistan'dan Sibirya'ya kadar her yerde bir Türk'e rastlarsınız hatta tüm dünyada. Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında ortaya çıkan fikir akımlarından biri olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefelerinden birini teşkil etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkçülüğün önemli temsilcilerinden olan Ziya Gökalp için "Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir" ifadesini kullanmıştır. Türkçülük Günü'nün ortaya çıkışı ise, Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşmasının ardından yaşanan gelişmeler sonucu olmuştur." Dedi.

Türkçülük Günü'nü kutlayan Başkan Suçağı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren dönemde, Türk siyasetinde önde gelen 23 isim Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılanmıştır.

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasında sonra Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Dava nedeniyle Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde toplandı.

Sonraki yıllarda yapılan toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başladı. Gölbaşı Türk Eğitim Sen olarak dünya Türkçülük Günü kutluyoruz. "



Kaynak : PHA