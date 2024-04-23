Sert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a tayin yasağının kaldırılması konusunda bir kez daha hatırlatmada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ziyareti sırasında Bakan Işıkhan ile sohbet eden Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert, taşerondan kadroya geçen işçilerin bu konudaki eşitsiz yaklaşımdan dolayı mağdur olduklarını, aile birlikteliklerinin bozulduğunu, işçilerin aileleri ile işleri arasında tercih yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Genel Başkan Sert, tayin yasağının kaldırılması ile çalışma barışında meydana gelen zedelenmenin de önüne geçileceğini söyledi. Genel Başkan Devlet Sert’in tayin yasağı konusundaki hatırlatmasına “Sayın Başkanın bu sorunun çözümü konusundaki çabalarını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili iken de aynı konu ile ilgili hassasiyetlerinin bizzat şahidiyiz” diyerek cevap veren Bakan Vedat Işıkhan, “ Bakanlık olarak bu konuda çalışma yaptırıyoruz. Tayin yasağı konusunu çözeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA