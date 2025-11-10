Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Sadıkoğlu, 'Tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde şükran ve minnetle yaşamaktadır' dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Eşsiz komutanlığı ve askeri dehasının yanı sıra sahip olduğu vizyonu, kararlılığı, ilke ve inkılapları ile tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde şükran ve minnetle yaşamaktadır. Onun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır.

Atatürk, gerçekleştirdiği Sanayi Devrimi'yle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının temellerini atmıştır. Bugün iş dünyası olarak bize düşen, onun mirasına sahip çıkarak daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ülkemizi her alanda hak ettiği konuma taşımaktır. Bu bilinçle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, vefatının 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.'

Kaynak : PERRE