10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Anma töreni, Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, video sunum gösterisi, Atatürk'ün sevdiği şarkılar, piyano resitali, şiir okunması, koro, oratoryo gösterisi, skeç gösterisiyle devam etti.

Törene, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il protokolü, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PERRE