Öztürk, Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemler ve yapılacaklara yönelik çalışmaları yönelik açıklamalarda bulundu.

Hayvan satışı yapılacak yerlerin sıkı denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “denetimlerde tespit edilen hastalıklı veya pasaportu bulunmayan hayvanlar asla satış yerlerine sokulmamalıdır. Kurban bayramı dolayısı ile hayvan hareketleri kontrol altında tutulmalı ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının (özelikle bu aralar yaygın olan ŞAP ve Tüberküloz) yayılmasının önüne geçilmelidir.” dedi.

Kurbanlık alacak vatandaşlara da seslenen Öztürk, “Vatandaşlarımız Kurbanlık alırken; küpelenerek kayıt altına alınmış olan, çok zayıf olmayan, gebe olmayan, yeni doğum yapmamış, yüksek ateşi olmayan, kılları karışık ve mat halde olmayan, bakışları ve dış görünümü canlı olan, salya ve gözde akıntısı bulunmayan, pis kokulu ishali olmayan, öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmayan, yara, şişlik ve ödemi olmayan, hayvanların kurban olarak tercih etmelidir. Yine Tarım ve Orman Bakanlığınca kullanıma sunulan “HaySag” isimli mobil uygulama ile küpe numarasından kurbanlık hayvanların yaşı, ırkı, cinsiyeti ve aşı bilgileri sorgulanabilmektedir.” Diye konuştu.

Öztürk, kurbanın nasıl kesileceğine yönelik de bilgiler verdi.

Kurbanın mutlaka ehil kişilerce kesilmesi gerektiğini anımsatan şöyle devam etti:

“Kurbanlık hayvanların kesimi için kasap ya da ehil kişilerce hayvanların yaralanma, gereksiz yere acı ve ıstırap çekmeyecek şekilde kesilmelidir. Kurban olarak kesilecek hayvanların Kurban Hizmetleri Komisyonunca (bu komisyonlarda mutlaka veteriner hekim odaları ve Veteriner Hekimler bulunmalı) belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmeli, kesimden sonra kesilen hayvanların Gıda Güvenliği ve zoonotik hastalıklar yönünden mutlaka bir Veteriner Hekim tarafından muayene edilerek tüketime sunulmalı, oluşan artıkların ve organların çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmelidir. Kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne mutlaka bildirmelidirler.”

Kurbanlıklarda var olan hastalıklara dikkat

Dünya genelinde zoonoz olarak adlandırılan ve hayvanlardan insanlara geçen 200’ün üzerinde hastalık bulunduğuna dikkat çeken Orhan Öztürk, , bunlardan şarbon, deli dana, malta humması, Tüberküloz, kuş gribi, veba ve tularemi başta olmak üzere, 50’ye yakınının Türkiye’de de görüldüğüne dikkat çekti. Zoonoz hastalıkların insan sağlığı açısından ölümcül sonuçlara varan riskler oluşturmaktadır. Kesimden sonra şüpheli durumlarda mutlaka Veteriner Hekime muayene ettirmeden etler tüketilmemelidir.

Bu vesileyle Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası olarak 6 Şubat depreminde görev yapan sahipli ve sahipsiz hayvanlara gece gündüz demeden gönüllü olarak fedekarca hizmet veren ve her kurban bayramında olduğu gibi bu kurban bayramında da gönüllü olarak milletimize hizmet vermeye devam edecek olan başta tüm meslektaşlarım ve milletimizin Kurban Bayramını kutlar, saygılar sunarız." şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA