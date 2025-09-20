Kahta Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Ahmet Özbek, 8 Eylül Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim yılının eğitim camiasının yüksek özveri ve fedakarlıklarına rağmen başta temizlik ve güvenlik personelinin yetersiz veya hiç olmaması nedeniyle sancılı başladığını, sendika olarak genelde ve yerelde yaptığımız tüm uyarılara rağmen çözüm üretilemediğini ve bunun eğitim ve öğretim çalışmalarına ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirterek, tamamen geç kalınmadan sorunların çözülmesini talep ettiklerini belirtti.

Kahta Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Ahmet Özbek, TYP İş-Kur kapsamında ilçemize görevlendirilen personel sayısının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını, 40 bin civarında öğrencinin okuduğu binlerce derslik ve eklentilerin en basit şekilde temizlenemediği ortamlarda eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Temizlik personeli dışında güvenlik personeli ve pansiyonlu okulların hizmetlerini yürütecek kalifiye eleman ihtiyacının bir an önce karşılanması gerektiğini ifade eden Özbek, fiziki olarak güzel binalar yapılmasının tek başına yeterli olmadığını, eğitim ve öğretimin en önemli ayağı olan yeterli ve kalifiye personelin olması gerektiğini belirtti.

Özbek, aile yılı ilan edilen 2025’te, yıllarca dirsek çürütüp bin bir emekle eğitim camiasına katılan, emeğinin karşılığı kamu işveren kurulu ve adil olmayan hakem kurulu tarafından hiçe sayılan ve resen atamalar ile aile bütünlüğü bozulan, tüm bu fedakarlıklara rağmen temiz ve güvenli bir ortam bulamayan camiamızın bu ve benzeri sorunlarına acilen çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA