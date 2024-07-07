CHP Besni İlçe Başkanı Öcal yaptığı açıklamada; “Asrın felaketi diye tabir edilen Maraş merkezli depremde ilçemizde ağır yara aldı. İktidar ‘yaraları saracağız, bir yılda evleri teslim edeceğiz’ diyerek acılı ailelere umut dağıttı. Kurulan konteyner kentlerde barınan insanlar bu umut ile beklerken hayal kırıklığına uğradı. Kurulan konteyner kentte öğretmenler, az, orta, ağır hasarlı ev sahipleri ve depreme kiracı olarak yakalananlar barınıyor. Burası 750 konteynerden oluşan koca bir mahalle durumunda. Verdiği sözleri tutmayan iktidar şimdi de orada yaşayanlara boşaltın diye tebligatlar göndermeye başladı. Mutlaka kendilerine göre makul sebepleri vardır ancak alternatifi olmayan ailelere hemen boşaltın demek büyük insafsızlıktır. Çıkartılan öğretmenleri anlarım, evi az ve orta hasarlı olan ailelerin evlerine taşınmalarını istemeyi de anlarım ancak kiracı olanlara çıkın demek insafsızlıktır. Bu kiracı insanlar felaket öncesi 1000 ile 2000 tl arası kirada otururken şimdi kiralar 10-12 bin aralığında ama insanların gelirlerinde bir artış olmadı. Bu nedenle kaymakamlığın ciddi bir araştırma yaparak gerçekten mağdur olan kiracılara ayrıcalık göstermesi gerekmektedir. Bunların içinde çocuklu dul ve çok fakir insanlar bulunmaktadır. Siyaset gözetilmeksizin bunların tespit edilip korunması gerekmektedir. Devlet vatandaşını sokağa atamaz bu tutum sosyal devlet anlayışına sığmaz. Yetkililer duruma hassasiyet gösterip mağdur aileleri rahatlatmalıdır. “ ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA