Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kamu kurumlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde doğrudan temin yöntemine sıkça başvurduğunu belirterek, özellikle belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarını mevzuata uygun hareket etmeye çağırmıştı. Kanunun açık hükümlerini hatırlatan Hasan Şıldak, zorunlu haller dışında 'açık ihale usulünün' uygulanmasının şart olduğunu vurgulamıştı. Aksi yöndeki uygulamaların ise ceza, disiplin ve mali sorumluluklar doğuracağını kamu kurumlarına resmi yazıyla bildirmişti. Bu uyarının ardından değerlendirmede bulunan Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 'Bu uygulamanın yalnızca Şanlıurfa'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Son Derece Kıymetli Bir Adım'

Vali Hasan Şıldak'ın duruşunun tüm ülke için önemli bir örnek olduğunu belirten Başkan Çeliker, 'Sayın Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın yaptığı hatırlatma ve gösterdiği hassasiyet, kamu kaynaklarının doğru ve şeffaf kullanılmasına yönelik son derece kıymetli bir adımdır. Bu uygulamanın yalnızca Şanlıurfa'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

'Kamu Kaynaklarının Doğru Kullanımı, Şeffaflık İlkesini Güçlendiriyor'

Başkan Çeliker, kamu kaynaklarının doğru kullanımı konusunda valiliklerin denetim ve uyarı mekanizmalarını güçlendirmesinin hem kamu yararını koruyacağını hem de şeffaflık ilkesini güçlendireceğini kaydetti.

Toplumda en çok tartışılan konular arasında yer alan doğrudan temin uygulamasının suistimale açık olduğunu hatırlatan Başkan Çeliker, 'Şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu yönetiminin temel taşlarıdır. Bu açıdan Şanlıurfa'daki uygulama bir örnek teşkil ediyor ve yaygınlaştırılmalıdır' ifadelerine yer verdi.

Kamu kurumlarının ihale süreçlerinde mevzuata uygun hareket etmesinin öneminin bir kez daha vurgulandığı bu açıklama, özellikle yerel yönetimlerdeki uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini gündeme taşıdı.

Kaynak : PERRE