'Öğretmenlik Sevgi ve Fedakârlıkla İcra Edilen Kutsal Bir Meslektir'

Başkan Çetin mesajında öğretmenliğin özünde insan yetiştirme sorumluluğu barındıran kutlu bir görev olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Öğretmenlik, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar kıymetli; sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu bir insan yetiştirme sanatıdır. Bu meslek, toplumumuzun şekillenmesinde, evlatlarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük bir anlam taşımaktadır.'

'Başöğretmen Atatürk'ün Mirası Bu Günü Daha Anlamlı Kılıyor'

Başkan Çetin, 24 Kasım'ın tarihsel önemine dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını kabul etmesinin bu günü daha özel kıldığını ifade etti.

'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı vatanına, milletine, bayrağına sadakatle bağlı bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, medeniyetimizin inşasında en önemli harcı karmaya devam etmektedir.'

'Şehit Öğretmenlerimizin Aziz Hatırası Daima Yaşayacaktır'

Başkan Çetin mesajında, görevini icra ederken şehit olan öğretmenlere de ayrıca değindi.

Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenleri rahmetle anan Çetin, 'Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir' sözünü hatırlatarak tüm eğitim neferlerinin fedakârlığını saygıyla andığını belirtti.

'Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü Kutluyorum'

Mesajının sonunda öğretmenlere teşekkür eden Başkan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

'Ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.'

