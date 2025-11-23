'Öğretmenlik Toplumun Kaderine Yön Veren Kutlu Bir Vazifedir'

Milletvekili Kurt mesajında, öğretmenliğin ülkenin geleceği açısından kritik bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Kurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; ülkenin kaderine yön veren, nesilleri ihya eden ve topluma ışık tutan kutlu bir vazifedir. Bilgiyle, sevgiyle, sabırla yoğrulmuş bu büyük emek, geleceğimizin en sağlam teminatıdır.'

Deprem Bölgesindeki Öğretmenlere Teşekkür

6 Şubat depremleri sonrasında bölgede görev yapan öğretmenlerin fedakârlıklarına ayrıca değinen Milletvekili Kurt, Adıyaman ve diğer deprem illerinde öğretmenlerin sergilediği çabayı şu sözlerle değerlendirdi:

'Adıyaman başta olmak üzere tüm deprem bölgelerinde, zor şartlara rağmen öğrencilerinin elini bırakmayan, umut olan, moral olan tüm öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bu millet, zor günlerde gösterilen vefayı asla unutmaz.'

'Eğitim Türkiye Yüzyılı'nın En Stratejik Alanıdır'

Milletvekili Kurt, eğitim alanında yürütülen yatırımlara ve TBMM'de sürdürülen çalışmalara değinerek öğretmenlerin daha güçlü imkânlarla görev yapacağı bir sistem için çalışmaların sürdüğünü vurguladı:

'Eğitim, Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik alanıdır. Öğretmenlerimizin güçlendiği, okulların modernleştiği, çocuklarımızın nitelikli eğitime eriştiği bir gelecek için Meclis'te ve sahada tüm gayretimizle çalışıyoruz.'

'Öğretmenlerimizin Fedakârlıkları Milletimizin En Büyük Gücüdür'

Doç. Dr. Resul Kurt mesajını, öğretmenlere yönelik teşekkür ve iyi dileklerle tamamladı:

'Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.'

Kaynak : PERRE