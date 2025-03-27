Ramazan ayında Engelliler Komisyonu, Kadınlar Komisyonu, İl Milli Eğitim Çalışanları, Besni, Çelikhan, Kâhta ve Samsat teşkilat buluşmaları ile birlikte Merkez ilçedeki 130 işyeri temsilcisiyle yapılan toplantılarda eğitim çalışanlarının sorunları, çözüm önerileri ve taleplerinin yanı sıra 8. Dönem toplu sözleşme sürecine hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Son olarak merkez ilçedeki 130 işyeri temsilcileri ile yapılan toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, “eğitim çalışanlarının haklı talepleri ivedilikle karşılanmalı, vergi oranları %15’te sabitlenmelidir. 1.Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmalar ivedilikle tamamlanmalıdır” ifadelerini kullanarak eğitim çalışanlarının ekonomik kazanımlarının enflasyon karşısında sürekli olarak eridiğini, Ocak ayında yapılan artışların çok kısa sürede enflasyona ezildiğini, ikinci altı ayı beklemeden kamu çalışanını enflasyona ezdirmeyecek bir artışa ihtiyaç doğduğunu, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara eklenmesi gerektiğini söyledi.

2025 yılının aile yılı olarak ilan edildiğini dile getiren Demir, Türkiye’de kökü dışarda emelleri içerde şer yapılarının aile ve cinsiyet üzerinde sapkın düşüncelerin ev sahipliğini ve propagandasını yaparak gençlerimizi ve çocuklarımızı sapkınlıklarına alet etmeye çalıştıklarını dile getirdi. “Anayasa değişmeli, aile korunmalıdır” ifadelerini kullanan Demir konuyla ilgili başlattıkları imza kampanyasına destek vermelerini istedi. İmza standının İl Halk Kütüphanesi önünde kurulduğunu hatırlatan Demir, “ ailesini ve geleceğini düşünen, sapkın zihniyete dersini vermek isteyen herkesi imza atmaya davet ediyorum” dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan seyyanen zam telafi edilmelidir. Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan okul ve kurum yöneticilerinin ek ders ücretleri artırımlı ödenmelidir. Ek ders ücretleri arttırılmalı ve takip eden ayın ilk üç gününde ödenmelidir. Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik tazminatlarının emekliliğe katkısı sağlanmalıdır.”

“Şube Müdürü ve üstü kadrolara uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkı verilmelidir. Müdür Başyardımcılarının norm sorunu çözülmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.

“Eğitim Öğretim Hizmetleri öncesinde yapılmış olan kamu hizmeti süresi, her türlü askerlik hizmeti ve aylıksız izinde geçmiş süreler uzman ve başöğretmenlik başvurusu için belirtilen sürenin hesaplamasına eklenmelidir.”

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınavsız unvan değişikliği kılavuzu yayımlanarak, eğitim çalışanlarının unvan değişikliği talebi karşılanmalıdır. Okulların temizlik ve güvenlik sorunlarına kalıcı çözümler üretilmeli, hizmet alımının önü açılmalı veya ödenek tahsisi yapılmalıdır.”

“6. ve 7. Dönem toplu sözleşme kararı gereği üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı teslim edilmelidir. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan eğitim kurumu çalışanlarına yol (servis) ve yemek ücreti verilmelidir. Okul öncesi ve ana sınıflarda kesintisiz 6 saat derse giren öğretmenlerimize teneffüs imkânı ve yardımcı personel verilmelidir.”

Kaynak : PHA