Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yansıtan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Nedim Türk, iş insanlarının destekleri ve kendi katkılarıyla toplamda 400 aileye yardım eli uzattı. Kahta ilçesinde mahalle ayrımı yapmaksızın dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Nedim Türk, gıda kolileri ve nakdi yardımları titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yaptığı bu anlamlı yardımlar ile topluma ilham veren Türk, "Amacımız, bu yardım kolilerini ve nakdi yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır," diyerek yardımseverliğin önemine dikkat çekti. Kahta halkının gönlünde yer eden bu örnek davranışıyla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan Nedim Türk, Ramazan ayında göstermiş olduğu duyarlılıkla halk tarafından taktirle karşılandı.

Kaynak : PHA