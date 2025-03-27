Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Kahta Belediyesi, bayram öncesi alışverişin yoğunlaştığı bu dönemde çalışmalarını daha da sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, Kahta genelindeki marketlerde, kuruyemişçilerde ve tatlıcılarda denetimler yaptı. Bu denetimlerde, işletmelerin kasa ve etiket fiyatları, hijyen koşulları, ruhsat belgeleri ve vergi levhaları dikkatlice kontrol edildi. Özellikle, bayramda sıklıkla tüketilen şekerleme ürünlerinin fiyatları ve raf düzeni de denetlendi. Tespit edilen aksaklıklar karşısında işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,"Ramazan Bayramı öncesinde halkımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Amacımız, vatandaşlarımızın hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak, aynı zamanda tüketici haklarını koruyarak fiyat istikrarını gözetmektir. Zabıta ekiplerimiz, marketlerden kuruyemişçilere, tatlıcılardan pastanelere kadar birçok işletmede titiz kontroller gerçekleştiriyor. İşletmelerin hijyen, ruhsat, vergi levhası ve fiyat politikalarına uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz bayram süresince de devam edecek. Halkımızın karşılaştığı her türlü olumsuzlukta belediyemize başvurabileceğini hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum.” dedi.

Kaynak : PHA