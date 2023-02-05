AK Parti Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz Tut ilçesinde defnedildi.

Korkmaz ailesini cenaze töreninde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, partililer, sevenleri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babası hastalığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Başkan Korkmaz’ın babası Mehmet Korkmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi morgdan alınarak Adıyaman’ın Tut ilçesine getirildi. Tut Ulu Caminde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Korkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

