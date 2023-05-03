Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından fedakarca görev yapan personeline ziyaretlere devam ediyor.

Son olarak 7/24 sahadan ayrılmayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Başkan Kılınç, halkın ulaşım konusunda rahatlığını sağlayabilmek ve şehrin eski düzenine kavuşması için sürdürülen hizmetler hakkında sorumlulardan ve personelden bilgi aldı.

Başkan Kılınç, şehrin en kısa zamanda eski sosyal durumuna gerilmesi için yoğun şekilde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA