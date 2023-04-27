Adıyaman Belediyesi depremin etkisini en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise gayretle çalışan personelini sahada ziyaret ediyor.

Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Kılınç, sahada da incelemelerde bulundu. Başkan Kılınç incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, “Depremin izlerini en aza indirmek için hizmet ve çalışmalarımız devam etmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik” dedi.

Vatandaşlar ise depremin ilk anından itibaren özverili bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA