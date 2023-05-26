Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, fedakârca görev yapan personellerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Son olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personelleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Adıyaman’ı eski güzel günlerine kavuşturmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

ASKİM Müdürü Şevket Baybatmaz’ın da hazır bulunduğu ziyaretteki konuşmasının devamında özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman’ı eski canlı haline dönüştüreceklerini söyledi.



Kaynak : PHA