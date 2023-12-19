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Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Deniz Feneri Derneği aracılığıyla yürütülen proje kapsamında Adıyaman Belediyesi, glütensiz ekmek fırını ve Adıpayam badem üretim tesisinin kapasitesini artırmak için makine ve ekipman desteği aldı. Bu destekle birlikte badem üretiminin artırılması ve Çölyak hastalarının glütensiz gıda ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanması hedefleniyor.

Glütensiz gıdaların fiyatının yüksekliği nedeniyle hastaların bu ürünlere erişiminin kısıtlı olduğu biliniyor. Adıyaman Belediyesi başlattığı glütensiz gıda üretimi kapasitesinde artışa giderek yaşanan gıdaya erişim problemini çözmeyi amaçlıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından glüten içermeyen gıdalarla beslenmek zorunda olan kısıtlı yiyecek imkânına sahip Çölyak hastaları için glütensiz gıda üretimi yapan ve aynı zamanda Adıyaman Badem Üretim Tesisi ile Adıyaman bademini dünyaya tanıtan Adıyaman Belediyesi her iki alanda da üretimini genişletiyor.

Adıyaman’da sadece glütensiz ürünler tüketmek zorunda olan Çölyak hastalığına sahip vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi; içerisinde arpa, yulaf, buğday gibi glüten içeren ürünlerin yasak olmasından dolayı glütensiz gıdaların üretimini sürdürerek Çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor. Piyasada bulunan glütensiz ürünlerin pahalılığından ve ürünlere ulaşımın zorluğunu yaşayan vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi, tüm özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğu gibi Çölyak hastalarını da yalnız bırakmıyor.

Aynı zamanda Adıpayam Badem Üretim Tesisi ile ürünlerini dünyaya tanıtmak adına çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi, kısa süre içerisinde Adıyaman bademi ile birçok ürün üreterek markalaşma yolunda ilerliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Deniz Feneri Derneği aracılığıyla yürütülen proje kapsamında Adıyaman Belediyesi, glütensiz ekmek fırını ve Adıpayam badem üretim tesisinin kapasitesini artırmak için makine ve ekipman desteği aldı. Bu destekle birlikte badem üretiminin artırılması ve Çölyak hastalarının glütensiz gıda ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, düzenlenen teslim törenine katılarak, glütensiz gıda üretimine ve badem üretim tesisine sağlanan bu desteklerin önemine vurgu yaparak, "Çölyak hastalarının sağlıklı beslenme ihtiyaçlarına yönelik bu çalışma, onların hayatlarını kolaylaştıracak önemli bir adım. Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği'nin bu katkısıyla, Adıyaman'da glütensiz gıda üretimi ile Çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve Adıpayam Badem Üretim Tesisinin kapasitesini artırmak adına büyük katkı sağlamış oldu. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak bu alanda yapılan çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA