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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik sürdürülen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından adreste yapılan aramada Roma dönemine ait 4 mermer heykel ve 1 bronz heykel ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA