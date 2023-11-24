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Önceki gün akşam saatlerinde Adıyaman–Malatya sınırına yakın bir noktada art arda gerçekleşen depremler, Adıyaman’da şiddetli şekilde hissedildi. Depremlerin yaşandığı esnada büyük tedirginlik yaşayan bazı vatandaşlar balkonlardan atlayarak hafif yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sağlık görevlilerinden yaralılar hakkında bilgi aldı.

Yaşanılan depremlerin ardından vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamamaları için iki gün boyunca belediye otobüslerinin ücretsiz olduğunu belirten Başkan Kılınç, vatandaşların sıcak ve güvenli bir ortamda konaklayabilmeleri için de belediyeye ait sosyal tesislerin sabaha kadar vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Depremin hemen ardından vatandaşları yalnız bırakmayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada, “Saat 17:46’da Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, hemen ardından 4.7 şiddetinde bir deprem daha yaşandı ve bu depremler ilimizde de çok ciddi bir şekilde hissedildi. Deprem esnasında toplantıdaydık güvenli şekilde dışarı çıktık ve şuan sahadayız, aldığımız ilk bilgilere göre Büyükkırıklı köyünde bir toprak evin çöktüğü ancak can kaybının olmadığı belirtildi. Şehir merkezinde ağır hasarlı bir binanın yan yattığı iletildi. Bunlar dışında deprem esnasında panik olup balkondan aşağı atlayan vatandaşlarımız vardı onları da hastanede ziyaret edip yanlarında olduk. Sağlıkçılarımızdan yaralılar hakkında aldığımız bilgilere göre ciddi bir durum yok ve bunlar dışında bir olumsuzluk yok. Şuan Sosyal tesisimizdeyiz ve tedirgin olan vatandaşlarımızı sabaha kadar sıcak bir ortamda misafir edeceğiz. Mağduriyetlerin yaşanmaması adına belediye otobüslerimiz bu gece ve yarın ücretsiz bir şekilde hizmet verecektir.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA